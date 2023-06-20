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تطور جديد بشأن مستقبل سيبايوس مع ريال مدريد

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطور جديد بشأن مستقبل سيبايوس مع ريال مدريد



وكالات / سما /

تطور جديد بخصوص مستقبل صانع الألعاب الإسباني داني سيبايوس مع ريال مدريد، كشفت عنه شبكة ريليفو الإسبانية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وسائل إعلام إسبانية أفادت في اليومين الماضيين بأن سيبايوس سيجدد عقده مع الريال لمدة ثلاثة سنوات، لتغلق الباب أمام فكرة رحيل اللاعب عن قلعة سانتياجو بيرنابيو.

وبالفعل أكدت ريليفو على عملية التجديد، لكنها أشارت إلى أن مدة العقد ستكون أطول مما تم تداوله في اليومين الماضيين، حيث توصل الريال بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب على التجديد حتى يونيو 2027، ما يعني التجديد لمدة أربعة مواسم.

ووفقاً للشبكة المذكورة فإن ريال مدريد سيمنح سيبايوس راتباً أعلى في العقد الجديد، ويتبقى فقط أن يوقع اللاعب بشكل رسمي على العقد الذي سيجعله يستمر لسنوات عديدة قادمة في سانتياجو بيرنابيو.

وأفادت ريليفو بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لعب دوراً هاماً في إقناع سيبايوس بتجديد العقد، بعدما تسرب القلق إلى اللاعب بعد وصول الإنجليزي جود بيلينجهام، وأخبره كارليتو أنه البديل الطبيعي للوكا مودريتش في وسط الملعب.

وأدار سيبايوس ظهره لعدة عروض في الأسابيع الماضية، حيث حاول أتلتيكو مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، وأستون فيلا الإنجليزي، بجانب أندية من السعودية وقطر، الحصول على خدمات اللاعب، الذي يحلم ريال بيتيس بالحصول على توقيعه من جديد، لكن اللاعب أولويته دوماً كانت البقاء في مدريد.

#داني سيبايوس #ريال مدريد

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