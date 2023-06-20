رسمياً.. نجولو كانتي ينتقل إلى الاتحاد السعودي

وكالات / سما /

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي بشكل رسمي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي تشيلسي الإنجليزي السابق.

وينضم اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع فرنسا لكتيبة العميد بدايةً من الموسم الجديد 2023 – 2024، وأعلن الاتحاد عن إتمام الصفقة والوصول بها لبر الأمان من خلال فيديو ظهر فيه لاعب البلوز السابق.

وقال النادي السعودي تعليقاً على الفيديو” لا تصدق الشائعات، كانتي اتحادي”.

ويكلف اللاعب الفرنسي الدولي خزينة النادي السعودي راتباً سنوياً يصل إلى 25 مليون يورو، علماً بأن مدة عقده ستكون أربعة مواسم حتى يونيو 2027، ما يعني وصول قيمة راتبه الإجمالي إلى 100 مليون يورو طوال مدة العقد.

وبجانب ذلك سيحصل كانتي على عمولة من الصفقات والحملات الإعلانية وحقوق الصور، على أن يتم تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق في مطلع يوليو المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

وينضم كانتي، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، للاتحاد كلاعب حر، في صفقة مجانية، بعدما انتهى العقد الذي كان يربطه بأزرق لندن في يونيو الجاري.