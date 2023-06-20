رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت احرونوت":

28 قتيلا إسرائيليا منذ مطلع العام

وابل من الرصاص في محطة الوقود: مقتل أربعة مستوطنين واصابة أربعة آخرين بجروح

المستوطنون يحرقون مركبات وأشجار الزيتون في القرى الفلسطينية

قادة عسكريين: ما يقوم به اليهود سيكون له ردود فعل فلسطينية

غضب على سفير واشنطن بتل ابيب لأنه قارن بين عملية أمس ومقتل المدنيين في جنين

عدم الشرعية الدولية لإسرائيل للقيام بعملية واسعة بسبب سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية

أعداء من البيت جنود (بدو ودروز) دعموا شبان جنين خلال عملية جنين "الله مع جنين، الله مع فلسطين .....

الناطق باسم الجيش: سيتم معاقبة الجنود

"معاريف":

عملية في محطة وقود: قتل أربعة مستوطنين

نتنياهو: سنواصل محاربة ما اسماه الإرهاب وننتصر؟؟؟

الائتلاف الحكومي يطالب بعملية واسعة شمال الضفة

عمليات اعتداء على الفلسطينيين في منطقة نابلس

المراسل العسكري تال ليف رام: فقدان الامن في الضفة

سموتريتش: الرئيس هرتسوغ يساري ووسيط وليس منصفا

"هآرتس":

مقتل أربعة مستوطنين والجيش سيكثف من الاعتقالات في الضفة

المحلل الاستراتيجي عاموس هرئيل: عملية واسعة ممكن ان تؤدي فقط الى تهدئة مؤقتة

بن غفير يدعو الى الاغتيالات من الجو وهدم المباني وابعاد منفذي العمليات وإقرار قانون حكم الإعدام

مصادر في الائتلاف: بن غفير لا يفهم بالأمن وهو مثل الكلب الذي ينبح لكنه لا يعض

سفير الولايات المتحدة يثير عاصفة لأنه قارن بين قتل الفلسطينيين والمستوطنين

مستوطنون يهاجمون القرى الفلسطينية في منطقة نابلس