رام الله / سما /

تصدّر استشهاد مواطنين من عوريف جنوب نابلس، وآخرين متأثرين بجروحهما في جنين، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ركزت الصحف على اعتداءات المستوطنين الوحشية على عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها مهاجمة منازل واحراق أراضٍ ومركبات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

استشهاد 4 مواطنين ومقتل 4 مستوطنين .. وانفلات الإرهابيين في الضفة

الاحتلال يصدر تعليماته بتعزيز قواته شمال الضفة وتوسيع حملتي الاعتقالات وهدم المنازل

غوتيريش يطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية بالكامل في الأراضي الفلسطينية

هجمات سيبرانية تستهدف قطاع الاتصالات الفلسطينية

أبو ردينة: القدس في خطر وبحاجة للجهود كافة لحمايتها والدفاع عن مقدساتها

الرئيس يكرم خريجي الفوج الأول من الأكاديمية الرقمية للابتكار العلمي والطالبة سدين البزرة

فقدان الحاج مصباح موسى من غزة في مكة المكرمة

اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" تنطلق في بيروت.. ولازاريني يحذر من توقف الوكالة عن العمل

"الأيام":

مقتل أربعة مستوطنين وإصابة أربعة خلال عملية في مستوطنة واستشهاد المنفذين

بن غفير يدعو لعملية واسعة

نتنياهو: كل الخيارات مفتوحة

المستوطنون ينفذون عشرات الاعتداءات: إحراق أراض ومركبات ومهاجمة منازل

الاحتلال يعزز قواته بعدد من الكتائب وتوسيع عمليات الاعتقال الليلة في الضفة

المصادقة على خطة إنشاء مجمع السفارة الأميركية في القدس

حوسان: مواجهات عقب تشيع جثمان الشهيد الزعول

استشهاد مواطن من جنين متأثراً بإصابته قبل نحو شهر

تقرير: الاحتلال طرح 45 مشروعاً استيطانيا منذ بداية العام تشمل 4174 وحدة جديدة

"القدس":

مقتل 4 مستوطنين بعملية في "عيلي"

شهيدان متأثران بإصابتهما في جنين

هجمات سيبرانية تستهدف قطاع الاتصالات الفلسطينية

إصابات إثر قمع الاحتلال احتجاجات في الجولان

لازاريني: الأزمات تهدد قدرة "الأونروا" على الاستمرار

معركة دبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية