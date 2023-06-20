  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون محفظته وبطاقته الشخصية ونقوده في الخليل

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم الأربعاء، على مواطن في قرية بيرين جنوب شرق الخليل جنوب الضفة الغربية، بالضرب المبرح وسرقوا محفظته وبطاقته الشخصية ونقوده.

وذكر رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، أن مجموعة من مستوطني ما تسمى مستوطنة "بني حيفر" اعتدت بالضرب على المواطن إبراهيم موسى عزازمة (41 عاما) خلال تواجده عند مدخل القرية، ونقل لتلقي العلاج بمستشفى محمد علي المحتسب بالمدينة، جراء اصابته برضوض نتيجة الاعتداء عليه.

وذكر برقان، ان المستوطنين سرقوا محفظة عزازمة وبطاقته الشخصية و750 شيقلا.

#مستوطنون #الخليل #قرية بيرين

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230621-3780800-plpetf

رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية بعد عملية "الثأر المقدس" أمس و"لعبة حماس المزدوجة"

image_processing20230621-3963142-zd1789

جنين: استشهاد طفلة متأثرةً بجروحها

r1azH4ydn_0_90_1024_576_0_x-large

موقع عبري ينشر التسلسل الزمني بالتفصيل لعملية "عيلي"

w4CZk

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

photo_2023-06-20_20-47-09

إصابة 34 مواطنا والاعتداء على 140 مركبة خلال هجمات المستوطنين في نابلس (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية