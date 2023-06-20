مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون محفظته وبطاقته الشخصية ونقوده في الخليل

الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم الأربعاء، على مواطن في قرية بيرين جنوب شرق الخليل جنوب الضفة الغربية، بالضرب المبرح وسرقوا محفظته وبطاقته الشخصية ونقوده.

وذكر رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، أن مجموعة من مستوطني ما تسمى مستوطنة "بني حيفر" اعتدت بالضرب على المواطن إبراهيم موسى عزازمة (41 عاما) خلال تواجده عند مدخل القرية، ونقل لتلقي العلاج بمستشفى محمد علي المحتسب بالمدينة، جراء اصابته برضوض نتيجة الاعتداء عليه.

وذكر برقان، ان المستوطنين سرقوا محفظة عزازمة وبطاقته الشخصية و750 شيقلا.