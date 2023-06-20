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الاحتلال يخصم مراجعة عيادة الأسنان من حساب كنتينا الأسرى

الأربعاء 21 يونيو 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخصم مراجعة عيادة الأسنان من حساب كنتينا الأسرى



القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال باشرت بخصم أموال من حسابات الكنتينا الخاصة بالأسرى، الذين يراجعون عيادة الأسنان للتغلب على الالتهابات والتلف التي أصابت أسنانهم جراء سياسة الإهمال الطبي.


وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ادارة السجون حددت مبلغ ( 175 شيكل ) عن كل ساعة علاج في عيادة الأسنان التابعة للسجن أو المعتقل، على أن تحدد المدة من خلال الطبيب المعالج والمتابع لحالة الأسير، وتخصم قيمة الوقت من الكنتينا الخاصة به مقدماً، ولا يسمح للطبيب بتجاوز الوقت المحدد.


وأشارت الهيئة الى أن هذا الاجراء يأتي في سياق جملة السياسات الانتقامية التي صدرتها الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة لادارة السجون، والتي يسيطر عليها قائد عصابة المستوطنين الوزير المتطرف ايتمار  بن غفير، والذي ينادي بتحويل واقع الأسرى والمعتقلين إلى جحيم، وذلك بعد وصفه لحياتهم اليومية القاسية بأنها تتضمن الكثير من الرفاهية.


وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، التحرك الفوري لوضع حد لهذا التطرف اللا أخلاقي واللا إنساني، والعمل على اجبار دولة الاحتلال الاسرائيلي لتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وعدم تركها تتفرد بهم، والتنكر لحقوقهم الحياتية والصحية.

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