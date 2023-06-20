"الخارجية" تطالب بتدخل دولي عاجل "لمنع الإنفجار الذي يحضّر له غلاة المتطرفين"

رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة، وهجماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومركباتهم.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن اعتداءات المستوطنين، تعتبر انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح وتوزيعه، ومطالبتهم بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّرت "الخارجية" من مغبة إنجرار الحكومة الإسرائيلية خلف تلك الدعوات وإقدامها على تصعيد عدوانها في شمال الضفة الغربية، كما حذّرت أيضا من نتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها ودفعها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها، وتتجاوز الخطوط الحمراء وتؤدي إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة.

وطالبت بتدخل دولي وأميركي عاجل وحقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيا للانفجار الذي يحضّر له غلاة المتطرفين.