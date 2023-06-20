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إصابة 34 مواطنا والاعتداء على 140 مركبة خلال هجمات المستوطنين في نابلس

الأربعاء 21 يونيو 2023 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 34 مواطنا والاعتداء على 140 مركبة خلال هجمات المستوطنين في نابلس



نابلس/سما/

أصيب 34 مواطنا، الليلة، بجروح مختلفة جراء اعتداءات المستوطنين في المنطقة الممتدة من ترمسعيا شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن إصابة 34 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالحجارة والاختناق بالغاز المسيل للدموع، كما طالت 140 مركبة للمواطنين، بينها إحراق مركبة إسعاف ومركبة لمواطن من حوارة.

وبين أن المستوطنين شنوا اعتداءات على قرى وبلدات ترمسعيا وبيت فوريك وعورتا وحوارة واللبن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف، مشيرا إلى أن المستوطنين أحرقوا مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية ومشاطب سيارات ومغسلة في مدخل اللبن الشرقية.

 

وفي سياق متصل، تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريق مركبيتن وغرفة حراسة داخل محطة وقود في قرية اللبن الشرقية، جراء اعتداءات المستوطنين.

وأكد "الدفاع المدني" أن طواقمه حدت من وصول النيران الى مرافق محطة  الوقود الرئيسية، وحصر الأضرار في المركبات وغرفة الحراسة.

كما أخمدت الطواقم حريق مركبة داخل ساحة أحد المنازل وعدة حرائق في ساحات منازل أخرى، وانتقلت لتعمل في هذه الساعات على إخماد حريق في مشطب للمركبات في محيط القرية.

 
#نابلس

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