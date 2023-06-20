  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد خالد صبّاح في قرية عوريف جنوب نابلس

الأربعاء 21 يونيو 2023 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد خالد صبّاح في قرية عوريف جنوب نابلس



نابلس/سما/

 شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، الليلة، جثمان الشهيد خالد مصطفى صبّاح (24 عاما)، إلى مثواه الأخير في قرية عوريف.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه ميدان الشهداء وسط المدينة، قبل أن ينقل لمسقط رأسه قرية عوريف جنوب نابلس، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته، ثم أدى المشاركون الصلاة على الجثمان وسط البلدة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

واستشهد الشاب صباح برصاص وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة طوباس.

وأفادت وزارة الصحة أن جثمان الشهيد نقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، مشيرةً إلى أنه تعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة، ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اعترضت مركبة كان يستقلها الشاب صباح، وأطلقت صوبه النار بصورة مباشرة، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وكان أهالي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، شيعوا جثمان الشهيد صبّاح، قبل نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، ثم إلى مسقط رأسه قرية عوريف.

#عوريف #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير ناقلة جند إسرائيلية محصّنة بعبوة ناسفة

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

تقرير إسرائيلي يكشف أسماء وصور مطوري مسيرة شاهد 136 الإيرانية

أين تخفي مصر صواريخها؟.. مجلة اسرائيلية تنشر صورا فضائية وتزعم أنها لقاعدة صواريخ باليستية مصرية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-20_20-47-09

إصابة 34 مواطنا والاعتداء على 140 مركبة خلال هجمات المستوطنين في نابلس

r1azH4ydn_0_90_1024_576_0_x-large

موقع عبري ينشر التسلسل الزمني بالتفصيل لعملية "عيلي"

photo_2023-06-20_21-29-34

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

هنية للاحتلال: هذا أول الغيث

photo_2023-06-20_19-29-43

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية