هنية للاحتلال: هذا أول الغيث

طهران/سما/

توعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من العمليات بعد العملية التي نفذت اليوم وأدت لمقتل 4 مستوطنين.

وأشاد هنية في تصريح صحفي له، بعملية مستوطنة عيلي، وبشهدائها الذين قاموا بتنفيذها، مشيدًا بتصدي المقاومين لعدوان الاحتلال والمستوطنين، ودعاهم للمزيد من العمليات.

وقال هنية في رسالة وجهها للاحتلال: "نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشد وأخزى، وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد، والله معكم وناصركم على المجرمين القتلة". كما جاء في نص تصريحه.

والتقى وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ظهر الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبحسب بيان لحماس، فإن الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات السياسية في فلسطين وعلى المستوى الإقليمي والدولي.



وأشاد هنية، بالدور الإيراني في القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ومواقف الرئيس الإيراني، خاصة خطابه خلال مهرجان يوم القدس العالمي.



وقدم هنية خلال اللقاء شرحًا لمجمل الأوضاع في فلسطين وخاصة سلوك الاحتلال وما يقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وفي المسجد الأقصى المبارك ومخططاته لتقسيمه زمانًا ومكانًا كمقدمة للسيطرة عليه، مشيرًا إلى تصاعد روح المقاومة والجهاد في الضفة وحالة الصمود والاحتضان الشعبي لها بما يقف في وجه المخططات الاستيطانية التهويدية. كما جاء في البيان.



واستعرض كذلك تبعات الحصار على غزة والحالة الإنسانية المترتبة عليه في المجال الطبي والتعليمي والإنساني، ودعا إلى تضافر الجهود لإنهاء الحصار بشكل كامل عن القطاع وتعزيز صمود أهلنا فيه.



من طرفه، أكد الرئيس الإيراني استمرار إيران قائدًا وحكومةً في سياسة بلاده الراسخة بالوقوف إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني، كما أثنى على الأداء الإيجابي والوحدوي لحركة حماس في رعايتها ودعمها لكل فصائل المقاومة.