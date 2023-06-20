استشهاد مواطن متأثر بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المواطن ناصر صالح محمد سنان (55 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين.

وكان المواطن سنان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الرأس في 22 أيار الماضي، خلال اقتحامها مدينة جنين، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، وخضع لعدة عمليات جراحية، في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن عن ارتقائه، مساء اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة.

وبارتقاء الشهيد سنان، يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 173 شهيدا.