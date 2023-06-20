الاحتلال يحول الأسير يامن جرادات للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

جنين/سما/

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن "عوفر"، اليوم الثلاثاء، الأسير يامن طلال جرادات من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل منذ تاريخ 25/5/2023، وفق ما أفاد به مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور.

وأضاف سمور أن المحكمة ذاتها جددت الاعتقال الإداري للأسير عبد القادر أحمد عبد القادر سباعنة من بلدة قباطية جنوب جنين لمدة 6 أشهر، للمرة الثانية، علما أنه معتقل منذ تاريخ 1/1/2023.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن على الأسير أحمد رامي أحمد جرادات من بلدة السيلة الحارثية لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 3000 شيقل، علما أنه معتقل منذ 30/6/2022.

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