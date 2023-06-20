السعودية تدين عدوان الاحتلال على جنين

جنين/سما/

أدانت المملكة العربية السعودية، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة، "التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين".

وأكدت "الخارجية السعودية" رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.