"التربية" تتابع سير خطة التعويض للفاقد التعليمي

رام الله/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتابع خطة التعويض للفاقد التعليمي وفق البرنامج المتفق عليه مع مديرياتها، وكما هو مخطط له.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق من الإدارة العامة للتعليم المدرسي في الوزارة، اليوم الثلاثاء، لمدرسة بنات سنجل الأساسية الدنيا في مديرية تربية بيرزيت، ضم: مدير عام التعليم المدرسي طارق علاونة، ومدير عام تربية بيرزيت محمد سامي، ورئيس قسم إشراف المرحلة الأساسية عاهد عياش، ورئيس قسم التعليم المدرسي في المديرية سها عبد الحميد.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التربية مروان عورتاني، خلال اتصال هاتفي مع إدارة المدرسة، والمعلمات سعي الوزارة لتحقيق الغاية من خطة التعويض، وهي تمكين الطالبات من المهارات الأساسية، والمهارات الحياتية، وتعويضهن عما فاتهن خلال فترة "الإضراب".

وأشاد بجهود المدرسة المبذولة في تحقيق هذه الغايات، مؤكدا أن الوزارة تتابع عن كثب العمل في هذا المجال بمختلف المديريات، مثمنا دور المعلمات في متابعة خطة التعويض للفاقد التعليمي وضرورة التركيز على النماذج المشرّفة في المديريات والتي تعكس روح الاهتمام بالتعليم ونوعيته.

كما أثنى على تحلي المعلمات بروح الانتماء والعمل بروح الفريق الواحد، والاهتمام بإعطاء الطالبات للمحتوى التعليمي بطريقة مشوقة وجذابة، وتقديم نشاطات تعليمية تفاعلية، وتوظيف استراتيجيات حديثة.

بدوره، أكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان توجيهات الوزير عورتاني بهذا الخصوص ومتابعته لخطة تعويض الفاقد التعليمي، وضرورة التركيز على النماذج المشرقة في المديريات والتي تعكس روح الاهتمام بالتعليم وجودته.

يشار إلى أن الفريق التقى بالهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة، واطلع على إجراءات خطة التعويض المتبعة، في ظل التزام كبير من الهيئة التدريسية والطالبات.

وقد أشارت مديرة المدرسة إلى أن فكرة التعويض جاءت من المعلمات أنفسهن، كما تمت زيارة الطالبات في الغرفة الصفية والحديث معهن، وأبدت الطالبات شكرهن للفريق الزائر ولمعلمات المدرسة على الاهتمام بهن وتعويضهن عما فاتهن خلال "الإضراب".