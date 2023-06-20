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هجمات سيبرانية تستهدف قطاع الاتصالات الفلسطينية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجمات سيبرانية تستهدف قطاع الاتصالات الفلسطينية



رام الله/سما/

- أفادت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بأن قطاع الاتصالات الفلسطينية يتعرض لهجمات سيبرانية ضخمة.

وأوضح مدير عام الحاسوب الحكومي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد علوي، في بيان، أن الوزارة تتعرض منذ صباح اليوم لسلسلة هجمات، وكان الهجوم الأشهر هو حجب الخدمة  (DDOS)حيث استهدفت العديد من المؤسسات والمنشآت بملايين الهجمات التي عملت على إعاقة الخدمات المقدمة بالشكل الطبيعي والسريع.

وأضاف: "وعليه قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطواقمها في دائرة أمن المعلومات والشبكات بالتعامل مع الحدث والتصدي لهذا الهجوم، وتقليل تأثير هذه الهجمات والعمل على استمرارية الخدمات المقدمة من قبل الوزارة".

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للاتصالات في الوزارة، ليث دراغمة، إن "شركات الاتصالات الفلسطينية والشبكات الخلوية ومزودي خدمات الانترنت يتعرضون لسلسلة من الهجمات التي لم نشهد لها مثيلا في الآونة الأخيرة"، مؤكدا أن طواقم الشركات والجهات المختصة في الوزارة تعمل على مدار الساعة للتصدي للهجمات والتقليل من تأثيرها، وحماية بيانات المستخدمين.

وأشار دراغمة إلى أن ذلك يأتي استجابةً لشكاوى المواطنين حول تعطل خدمات الاتصالات والانترنت لديهم بشكل مستمر خلال الأيام الثلاثة الماضية، داعيا المواطنين كافة للتعاون والصبر واقتناء المعلومة من مصدرها الرسمي فقط، وتجنب استخدام المواقع غير الآمنة على الانترنت.

#الاتصالات الفلسطينية

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