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فلسطين تنضم لعضوية "التحالف العالمي للبناء والتشييد"

الثلاثاء 20 يونيو 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تنضم لعضوية "التحالف العالمي للبناء والتشييد"



رام الله/سما/

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، انضمام دولة فلسطين إلى التحالف العالمي للبناء والتشييد (GlobalABC)، الذي يمثل شراكة دولية أطلقت من خلال اتفاقية باريس للمناخ وترعاها أمانة الأمم المتحدة، من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في بيان لها، أنها تلقت رسالة رسمية عبر الوكيل المساعد لشؤون الإسكان سليم أبو ظاهر مفادها انضمامها لقائمة أعضاء التحالف اعتبارا من شهر أيار 2023.

وقال زيارة إن هذا الانضمام له انعكاسات إيجابية على الحضور الفلسطيني الفاعل على المستوى الدولي، وتحقيق الاستفادة في مجال تطوير قطاع البناء والتشييد بأقل انبعاثات كربونية.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن انضمام فلسطين للتحالف يأتي استجابة لقرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المختص بدعوة الدول العربية للانضمام إلى التحالف العالمي للبناء والتشييد (GlobalABC).

يذكر أن التحالف الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد تأسس خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي 2015 (COP21) ويضم في عضويته 39 دولة ملتزمة برؤية مشتركة تدعم قطاع بناء وإنشاءات مرن وفعال وخالٍ من انبعاثات الكربون.

#فلسطين

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