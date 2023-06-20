إصابات بالاختناق على حاجز بيت فوريك شرق نابلس

نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بالاتجاهين، وسط تجمع للمستوطنين، ومنعت وصول أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن لمنازلهم، كما هاجمت المركبات المتواجدة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

بدوره، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن المستوطنين اعتدوا على مركبة إسعاف عند مفترق بيت فوريك، ما أضطر طاقمها إلى التراجع.