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اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الثلاثاء 20 يونيو 2023 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)



القدس المحتلة،سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن قوات خاصة إسرائيلية تمكنت من اغتيال المنفذ الثاني لعملية إطلاق النار التي وقعت عند مدخل مستوطنة عيلي بين رام الله ونابلس والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة.

ووفق القناة 13 العبرية، فان قوة من اليمام والشاباك تمكنت من اغتيال المنفذ الثاني لعملية مستوطنة عيلي في طوباس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيد إضافة إلى مصاب بحالة مستقرة برصاص الاحتلال قرب طوباس إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت أن "شهيد طوباس، مجهول الهوية حتى الآن، وتعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف، والإصابة الثانية كانت نتيجة السقوط، وحالتها مستقرة.

 

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن المنفذ الثاني لعملية عيلي عمره 24 سنة ومن بلدة عوريف، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة اغتالت الشاب خالد صباح من عوريف بعد أن لاحقته عقب تنفيذه عملية إطلاق النار برفقة الشهيد مهند شحادة.

وقال متحدث عسكري لإذاعة جيش الاحتلال: منفذا عملية عيلي ينتميان لحركة حماس، ولم يكن هناك أي إنذار حول نيتهما تنفيذ عملية.

       

 
 

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