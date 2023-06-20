صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

رام الله/سما/

تم التعرف، اليوم الثلاثاء، على هوية أحد منفذي عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة عيلي بين رام الله ونابلس ، والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بعضهم بحالة حرجة.

وأكدت مصادر عائلية أن أحد منفذي العملية هو الأسير المحرر مهند فالح شحادة 26 عاما من قرية عوريف جنوب نابلس، وارتقى خلال اشتباك مسلح في العملية".

ووفقا للمصادر، فإن الشهيد مهند شحادة هو خريج كلية الرياضة في جامعة النجاح، وكان أميرا للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) بالكلية.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "منفذ عـــمـــلــية (عيلي) مهند شحادة، ينتمي إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حـــمـــاس".







