  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله



رام الله/سما/

تم التعرف، اليوم الثلاثاء، على هوية أحد منفذي عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة عيلي بين رام الله ونابلس ، والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بعضهم بحالة حرجة.

وأكدت مصادر عائلية أن أحد منفذي العملية هو الأسير المحرر مهند فالح شحادة 26 عاما من قرية عوريف جنوب نابلس، وارتقى خلال اشتباك مسلح في العملية".

ووفقا للمصادر، فإن الشهيد مهند شحادة هو خريج كلية الرياضة في جامعة النجاح، وكان أميرا للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) بالكلية.

 وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "منفذ عـــمـــلــية (عيلي) مهند شحادة، ينتمي إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حـــمـــاس".


 

-


 

-

#الشهيد مهند شحادة

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير ناقلة جند إسرائيلية محصّنة بعبوة ناسفة

جنين تصيب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصدمة: قواعد اللعبة تغيرت

حصيلة خسائر الاحتلال خلال اقتحامه جنين: إصابة طائرة أباتشي..

تقرير إسرائيلي يكشف أسماء وصور مطوري مسيرة شاهد 136 الإيرانية

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية: اعتمد أسسا جديدة لطلبة الثانوية الأولى من نوعها

خشية إسرائيلية من تطور العبوات الناسفة و"عمليّة محدودة" محتملة في الضفة

إصابة مواطنين أحدهما خطيرة وجنديين إسرائليين غرب جنين

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-20_14-23-44

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

photo_2023-06-20_14-54-46

فصائل فلسطينية: عملية رام الله رد طبيعي على جرائم الاحتلال

عملية واسعة بالضفة: غالانت يلمح.. وتقديرات: قد تشعل جبهتي غزة ولبنان

العالول يحذّر من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

20230620054623afpp-afp_33kd8pl.h-730x438

تحذيرات إسرائيلية من زعزعة الوضع الراهن في الضفة.. حسم الصراع بالقوة مستحيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية