فصائل فلسطينية: عملية رام الله رد طبيعي على جرائم الاحتلال

غزة/سما/

عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، على عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة عيلي الواقعة على الطريق بين نابلس ورام الله والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس : "لم يتأخر الرد على جرائم الاحتلال في مخيم جنين بالأمس واقتحام المسجد الأقصى، فكانت العملية في مستوطنة عيلي.

وأضاف في تصريح صحفي: "ثو ار الضفة الغربية يضربون في كل مكان وحيث لا يتوقع الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن هذه الثور ة المتواصلة والانتفاضة العظيمة ستتواصل ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وبدورها باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية الفدائية على الطريق بين رام الله ونابلس ، ونعتبرها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني .

وأكدت في تصريح صحفي أن العملية الفدائية البطولية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أن هذه العملية تدلل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف، وتوجيه الصفعات المتتالية للإحتلال .

وأكدت الجهاد أن التهديدات لا تخيف الشعب الفلسطيني ، والمقاومة مستعدة لمواجهة أي تصعيد ، وثأر الأحرار وبأسهم درس عملي يجب أن يبقى ماثلاً أمام القتلة والارهابيين الصهاينة.