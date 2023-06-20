منصور يلقي كلمة فلسطين أمام المؤتمر الحكومي الدولي حول التنوع البيولوجي البحري

رام الله/سما/

ألقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، كلمة دولة فلسطين أمام "المؤتمر الحكومي الدولي لوضع صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، واستغلاله على نحو مستدام (BBNJ)".

استهل منصور كلمته، بشكر رئيسة المؤتمر وفريقها على الإنجاز الذي تم تحقيقه، كما شكر كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها على عملهم الدؤوب ودعوتهم لحماية التنوع البيولوجي.

وفي هذا السياق، أكد منصور على أهمية اعتماد اتفاقية BBNJ اليوم للتنوع البيولوجي ولصحة الأرض ككل، منوها الى أنه أمر يعني بالحفاظ على شعوبنا والذي يعتبر خطوة ضرورية نحو المستقبل الذي نريد لجميع الأجيال القادمة.

كما عبر منصور عن فخر دولة فلسطين بالدور الهام الذي لعبته خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين في العام 2019، والذي تمثل في تشكيل وصياغة اتفاقية الـ BBNJ.

وأكد أيضا على أهمية الحفاظ على المحيطات ومواردها واستخدامها المستدام من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمتها في القضاء على الفقر والنمو الاقتصادي المستدام والأمن الغذائي وخلق سبل عيش مستدامة مع حماية التنوع البيولوجي في الوقت نفسه، وشدد على أهمية أن يكون تنفيذ هذه الاتفاقية داعما لبيئة أكثر صحة، الى جانب التقليل من عدم المساواة وتعزيز العدالة الاقتصادية.

وفي الختام، دعا منصور جميع الدول إلى التنفيذ المبكر لاتفاقية BBNJ كأحد الأهداف ذات الأولوية لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المحيطات، بما في ذلك تنظيم مؤتمر التعهدات الخاص بهذه الاتفاقية، بهدف المشاركة بشكل إيجابي في استعادة التنوع البيولوجي في أعالي البحار والمنطقة، معبرا عن التزام دولة فلسطين بالعدالة في المحيطات.