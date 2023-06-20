بيروت: اعتصام جماهيري تزامناً مع انعقاد اللجنة الاستشارية للأونروا

بيروت/سما/

- نظمت منظمة التحرير الفلسطينية اعتصاماً اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية، بيروت، احتجاجاً على تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تزامناً مع انعقاد جلسة اللجنة الاستشارية للوكالة في لبنان.

وشارك في الاعتصام أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وقيادة فصائل منظمة التحرير وقيادة حركة فتح في بيروت، وأمين سر اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ومدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وممثلو الأحزاب اللبنانية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية، وحشد شعبي من مخيمات بيروت.

وتلا أمين سر اللجان الشعبية في لبنان منعم عوض مذكرة مقدَّمة إلى الأونروا من منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية في لبنان، مثمناً انعقاد هذا النوع من الاجتماعات لمناقشة واقع وكالة الأونروا ومستقبل عملها في ظل الأزمة المالية التي تواجهها بعد تخفيض الدعم المقدَّم لها من الدول المانحة.

وأكدت المذكرة حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم حسب القرار الدولي 194، وعلى استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات إلى حين تطبيق الحل السياسي لقضيتهم.

وأعرب عن رفض المعتصمين للضغوط التي تمارسها بعض الدول المانحة على الأونروا من خلال تخفيض مساهماتها، ورفض سياسة التمويل المشروط، محذِّراً من العودة إلى سياسة التقليصات تحت ذريعة الأزمة المالية.

وطالب عوض الدول المانحة وكافة دول العالم إلى زيادة مساهماتها للأونروا، وتغطية العجز المالي في موازنة الوكالة بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات لما يزيد عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكِّداً ضرورة إيجاد تمويل مستدام وموازنة دائمة للأونروا وعدم رهن استمرار خدماتها بالمتغيِّرات السياسية الدولية.