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نادي الأسيـر يحمل الاحتـلال المسؤولية عن مصير الأسيـر شادي العموري

الثلاثاء 20 يونيو 2023 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسيـر يحمل الاحتـلال المسؤولية عن مصير الأسيـر شادي العموري



رام الله/سما/

حمل نادي الأسيـر، إدارة سجـون الاحتـلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير شادي العموري (42 عاما) من مخيم جنين، بعد نقله إلى التحقيق والعزل مؤخراً.

ولفت نادي الأسيـر في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير العموري إلى التحقيق في الـ15 من شهر أيار/ مايو المنصرم، وحولته لاحقا إلى العزل الانفرادي في زنازين سجن "نفحة".

يذكر أن الأسير العموري دخل أمس عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد و20 عاما، وهو يعاني منذ سنوات من سياسة حرمان الزيارة، علماً أنه فقد والدته في عام 2010، وحرم من وداعها.

وتشكل سياسة العزل الانفرادي من أخطر السياسات، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، بحق الأسرى وهي من السياسات الثابتة، والتي صعدت منها، بشكل خاص بعد عملية (نفق جلبوع)، مقارنة مع العشر سنوات الماضية.

#الاسير شادي العوري

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