"مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر" يحذر من تبعات جرائم الاحتلال بحق شعبنا

القاهرة/سما/

حذر رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب علاء عبد الهادي، من تبعات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في جنين المحتلة.

وأكد عبد الهادي في بيان، اليوم الثلاثاء، ثوابت التاريخ التي لن تغيرها محاولات تزوير الجغرافيا بالاستيطان الذي يحدث على مرأى العالم ومسمعه.

ودعا أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إلى ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان لهذا الظلم الفادح الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني المناضل يوميا، خاصة ما يحدث في جنين من جرائم يندى لها الجبين، إذ يمارس جيش الاحتلال صنوف القهر والظلم والقتل، ضد المدنيين العزل، خاصة ما حدث على مدار الساعات الماضية.

وشدد عبد الهادي على موقف النقابة "الثابت مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة دون قيد أو شرط، أمام هذا الكيان المحتل الغاصب"، قائلا إن النقابة تتطلع إلى وقف هذا الاعتداء الذي دأب على سفك الدماء وترويع المدنيين العزل من الأطفال والنساء في وقت يتغنى فيه الاحتلال الإسرائيلي بحقوق الإنسان، كما لو أن الدماء التي تراق في جنين، ليست دماءً بشرية، والحقوق التي يعتدى عليها ليست حقوق إنسان.