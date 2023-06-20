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رام الله: توقيع مذكرة تفاهم لتوفير العلاج للأسر المستفيدة

الثلاثاء 20 يونيو 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: توقيع مذكرة تفاهم لتوفير العلاج للأسر المستفيدة



رام الله/سما/

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ونقابة أطباء الأسنان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنظيم العلاقة في مجال تقديم العلاجات الوقائية التحفظية لأبناء الفئات الفقيرة.

ووقع المذكرة وكيل الوزارة عاصم خميس مع نقيب أطباء الأسنان بسام نوباني، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني.

وقال مجدلاني إن الوزارة "تتطلع إلى تطوير التفاهمات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والنفسية وغيرها من الخدمات التي تساعد في الحفاظ على حقوق الأسر، وتلبية احتياجاتها، وذلك في إطار السعي المتواصل إلى توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية كافة".

وأضاف أن الوزارة انتهت من إجراء مسح للأسر المستفيدة وفقاً لاستمارة جديدة تم تصميمها وفقا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد.

بدوره، قال النوباني "نتتطلع إلى المزيد من التعاون والشراكة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة كلٌّ في محافظته، انطلاقا من الدور الاجتماعي والمهني للنقابة".

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