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فقدان حاج من قطاع غزة في السعودية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقدان حاج من قطاع غزة في السعودية



غزة/ سما /

قال مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة عادل الصوالحة، "إن الحاج مصباح موسى "77 عاماً" فقدت آثاره يوم الجمعة الماضي، في الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أنهى الحاج موسى أداء العمرة مساء الخميس، وتوجه للفندق كالعادة بشكل طبيعي، ثم شوهد مرة أخرى في التاسعة صباحاََ من يوم الجمعة، وهو يخرج من الفندق، لتختفي أثاره بعد ذلك" .

وأكد الصوالحة، أن الحاج موسى لا يعاني من أي أمراض وكان بصحة جيدة.

وأشار إلى أنه ومنذ فقدان الحاج موسى تم التواصل مع "مطوق مكتب فلسطين حيث تم إرسال صورة شخصية "للحاج موسى" وصورة الفيزا لكي يتم البحث والتحري عنه بشكل مفصل أكثر، وتم التواصل مع السفارة الفلسطينية، وشكل بالبعثة الفلسطينية خلية أزمة لمتابعة فقدانه.

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