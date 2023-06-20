لازاريني : "الأونروا" قد تتوقف عن العمل في سبتمبر المقبل

غزة/ سما /

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، "قد نتوقف عن العمل في شهر سبتمبر المقبل إذا لم نحصل على موارد إضافية من الدول الأعضاء، ونحتاج إلى 300 مليون دولار لمواصلة عملنا إلى نهاية هذا العام".

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي في بيروت: "نحن أمام أزمة حقيقية وخطيرة وقدرتنا على تقديم الخدمات ستصل إلى نهايتها، والوضع يزداد سوءًا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".

وأكد إلى أن معاناة الأونروا مستمرة في ظل التجاهل الدولي وغياب الحل السياسي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأزمة المالية في الأونروا بدأت منذ نحو عشر سنوات حين فقدت القضية الفلسطينية أولويتها.