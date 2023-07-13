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التعليم بغزة تنشر بيانات المُرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تنشر بيانات المُرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية



غزة / سما /

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الثلاثاء، بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن على كافة المتقدمين المرشحة أسماءهم للمقابلة، مراجعة وتدقيق كافة بياناتهم، منوهة إلى أنه في حال وجود أي خطأ يحتاج تعديل؛ يتم إرسال المشكلة عبر بوابة الاستقطاب أو مراجعة مبنى وزارة التربية والتعليم العالي _مدينة غزة، قسم التوظيف في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 13/07/2023.

وأكدت على أنه سيتم اعتماد البيانات بشكل نهائي بعد هذا التاريخ.

 

رابط فحص البيانات اضغط هنا

 
#التعليم بغزة #المُرشحين #الوظائف التعليمية

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