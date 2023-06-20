مصطفى هريدي يكشف سبب عدم عمله مع تامر حسني

وكالات / سما /

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "المنسي" الذي تقدّمه المذيعة إنجي هشام على قناة "هي"، كشف الفنان مصطفى هريدي سبب عدم مشاركته النجم تامر حسني في أعمال فنية بعد رجوعه عن قرار اعتزال الفن، كما تحدث عن سبب اتخاذه قرار عدم العمل مع المخرجة إيناس الدغيدي مرة أخرى.

وقال هريدي: "السؤال ده أصعب سؤال بيتسألي وبيتسألي من الناس ده مش تقصير مني". وأضاف: "أي مخرج أو منتج لما بيعمل كاست عارف إن اسمي بيتحط في الترشيحات لكن في ممثلين تانية ممكن تفوز بالدور وفي الأول والآخر نصيب".

وتابع: "تامر حسني أنا وهو صحاب جداً ولكن كل واحد بيفكر في شغله واتعلمت من عادل إمام أن الكاست ده مفهوش مجاملات، مش عشان اتحمل حد أجيبه في دور مش دوره ولكن كل دور بينادي صاحبه".

وعبّر عن أمنيته العمل مع الفنان تامر حسني قائلاً: "بتمنى أشتغل مع تامر حسني أكيد وأعتقد إنه أن شاء الله هيحصل".

وعن سبب رفضه القاطع العمل مع المخرجة إيناس الدغيدي بعد فيلم "مجنون أميرة"، قال: "لم أسئ إليها على مدار سنين ولا في برامج ولا في أي مكان لكن من بعد الفيلم والهجوم عليا شغل كبير كان بيترفض ترشيحي فيه بسبب السمعة". وأضاف: "سافرت وقعدت 4 سنين في الأردن عشان الناس تنسى وفوجئت إنها بتتكلم عني في برنامج توك شو وبتقول حاجات يعاقب عليها القانون من سب وقذف، هل يُعقل أن مخرجة تحط ممثل في دماغها كل السنين دي؟".

وأوضح مصطفى هريدي أنه لم يتخذ أي إجراء قانوني ضدها حينها بالقول: "الصحافة وقتها كلّمتني قلتلهم الموضوع عند المحامي، خدوا كلامي وقالوا إني خدت ضدها إجراء لكن أنا مخدتش ضدها أي إجراء لكن أنا كان ممكن آخد ضدها إجراء قانوني والصحافة نشرت ده".