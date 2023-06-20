الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل وغرفة زراعية وطريق معبدة جنوب الخليل

الخليل / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاثة منازل، وغرفة زراعية، وطريق معبدة، في بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الشبابي أسامة مخامرة، إن ما تسمى "مصلحة الإدارة والتنظيم" التابعة لسلطات الاحتلال، برفقة قوة من الجيش، قامت بجولة في منطقة "اغزيوة" التابعة لمجلس محلي الكرمل، وسلمت إخطارات تقضي بهدم منزل قيد الإنشاء للمواطن غانم أحمد جبر أبو عرام، وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، كما سلمت إخطارا للمواطن محمد موسى مخامرة بهدم منزله البالغة مساحته 70 مترا مربعا، ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد، وكذلك سلمت المواطن زهير فنشة إخطارا يقضي بهدم منزله الذي يؤوي عائلته، بمساحة 100 متر مربع، إلى جانب إخطار بهدم غرفة زراعية تعود للمواطن طالب الجندي.

كما طالت حملة الإخطارات الإسرائيلية طريق "اغزيوة" التي تم تعبيدها قبل نحو شهر على نفقة مجلس الكرمل والأهالي، وتخدم عددا من التجمعات السكانية في المنطقة.

وتتعرض مسافر يطا وباديتها جنوب الخليل، لحملة ممنهجة ومتواصلة لملاحقة المواطنين والتضييق عليهم، من خلال عمليات الهدم ووقف البناء، وملاحقة المزارعين ومنعهم من العمل في أراضيهم ورعي أغنامهم، بهدف تفريغ المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية.