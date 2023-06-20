"فتح" و "حماس" : حق العودة لن يسقط بالتقادم

غزة/ سما /

أكدت حركتا "فتح" و"حماس"، اليوم الثلاثاء، أنّ حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض لن يسقط بالتقادم، والمشاريع التصفويّة لحقوق شعبنا التاريخيّة سيكون مآلها الفشل.

وقالت حركة "فتح"، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف اليوم، 20 حزيران من كل عام، "إنّ منظومة الاحتلال الاستعماريّة- الإحلاليّة حاولت عبر سياسة الترحيل "الترانسفير" الذي كان نتيجةً لإبادة 531 قرية فلسطينيّة أن تُلغي الوجود الأزليّ للشعب العربيّ الفلسطيني، إلا أن شعبنا استطاع بصموده ومقاومته وتشبّثه بأرضه وحقوقه أن يهدد المآرب الاستعماريّة لمنظومة الاحتلال وحلفائها الكولونياليين".

وأشارت إلى أنّ حق العودة والتعويض ضمنه القرار الدولي رقم (194) وغيره من القرارات التي صدرت بموجب الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أن محاولات منظومة الاحتلال اختلاق حقائق ديمغرافيّة وجغرافيّة، من خلال التوسُّع الاستيطانيّ، واستجلاب المستوطنين، باعتبارهم المادة البشريّة للمشروع الإسرائيلي، ستبوء بالفشل.

بدورها، قالت حركة "حماس"، "لا تنازل عن حقّ عودة جميع اللاجئين من أبناء شعبنا إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً، ونرفض كل الحلول الرّامية لإسقاط هذا الحقّ المقدّس، وسيواصل شعبنا مقاومته الشاملة حتى انتزاع حقوقه كافة وإنهاء الاحتلال الصهيوني الفاشي".

وأكدت مجدداً على المسؤولية المباشرة لوكالة (الأونروا) في تقديم خدماتها لكافة اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم، رافضةً كل المحاولات لنقل أو تفويض خدماتها إلى جهات أخرى، مشددةً على بقاء الوكالة شاهدَ حيّ يدعم حقّ شعبنا في العودة إلى وطنه.

ودعت "حماس"، الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى مزيد من التضامن معهم بكل الوسائل، وتمكينهم من حياة حرّة وكريمة، ودعم صمودهم ونضالهم وهم يرفضون كل أشكال التوطين والوطن البديل، ويتطلعون دوماً للعودة إلى أرض الوطن فلسطين.