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وزير المالية الإسرائيلي يهاجم إدارة بايدن ويكشف عن حجم الخلافات معها

الثلاثاء 20 يونيو 2023 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية الإسرائيلي يهاجم إدارة بايدن ويكشف عن حجم الخلافات معها



القدس المحتلة / سما /

 قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة ستواصل بناء المستوطنات ولن تقبل الوعظ من الدول الأخرى.

يأتي ذلك عقب تأكيد مسؤول أممي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث إسرائيل على وقف ما وصفها بـ”قرارات مقلقة بشأن النشاط الاستيطاني” في الضفة الغربية المحتلة، والعدول عنها، وبعد تعبير واشنطن عن “انزعاجها” من مشروع استيطاني جديد تعتزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة عليه.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة -في بيان له- إن “الأمين العام يكرر أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل على أساس دولتين قابل للاستمرار وسلام عادل ودائم وشامل”.

وأردف “توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية إنما هو محرك رئيسي للتوتر والعنف، ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة”.

وتساءل سموتريتش -خلال اجتماع لحزبه- عما إذا كان أحد يعتقد أن إسرائيل ستُدار كما لو كانت ولاية أميركية أخرى، مضيفا أنه لن يقبل الوعظ الأخلاقي من أحد.

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