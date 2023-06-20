الفدائي الأولمبي في مجموعة قوية في الدورة العربية

رام الله / سما /

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم للمنتخبات الأولمبية المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية في دورة الألعاب العربية التي ستقام في الجزائر الشهر القادم.

وجاء الفدائي الأولمبي إلى جانب منتخبات السعودية وسوريا واليمن، علما أن الفدائي لعب مع سوريا في بطولة غرب آسيا قبل أيام.

وينص قانون المسابقة على السماح بإشراك المنتخبات 3 لاعبين فوق سن ال23 عام.

وتنطلق الجولة الأولى بتاريخ 2/7، فيما تُلعب الحولة الثانية يوم 5/7، ويُختتم دور المجموعات بالجولة الثالثة يوم 8/7، فيما سيكون دور نصف النهائي بتاريخ 11/7، وتُختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 14/7.

وسيصل الفدائي الأولمبي الجزائر يوم الأربعاء القادم لخوض معسكر تدريبي بعد المشاركة في بطولة غرب آسيا التي انتصر فيها على سوريا 1-0، وتعادل مع إيران 1-1.