توتر شديد يسود أقسام الأسرى في "النقب" عقب عزل عدد منهم

النقب / سما /

قال نادي الأسير، إن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجن "النقب"، بعد عزل عدد منهم في الزنازين.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات القمع التابعة لإدارة السجون اقتحمت، الليلة الماضية، قسم (25) في سجن "النقب الصحراوي"، الذي يقبع فيه الأسير مهيب دراغمة شقيق الشهيد أحمد دراغمة من طوباس، الذي ارتقى يوم أمس خلال العدوان على جنين، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة داخل الغرفة التي يقبع فيها، وأقدمت على رشهم بالغاز السام، ونقله ورفاقه في الغرفة إلى الزنازين.

وأشار إلى أن الأسرى في الأقسام شرعوا إثر عملية الاقتحام هذه بالتكبير والدق على الأبواب، كما اقتحمت قوات القمع قسم (28)، ونقلت 18 أسيرا يقبعون في ثلاث غرف إلى الزنازين.

يذكر أن إدارة السجون تحرم الأسرى من وداع أحبتهم عند الفقد، وهذا ما جرى مع الأسير مهيب دراغمة، كما جرى سابقًا مع الآلاف من الأسرى على مدار عقود طويلة، وتعمل على التنكيل بهم إلى جانب هذا الحرمان، خاصة أن العديد من الأسرى منذ العام الماضي استشهد لهم أحبة.

من الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال، تنتهج عمليات الاقتحام كأحد أبرز الأدوات التنكيلية بحق الأسرى.