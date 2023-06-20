"فتح" في اليوم العالمي للاجئين: حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة لن يسقط بالتقادم

رام الله / سما /

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أنّ حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض لن يسقط بالتقادم، والمشاريع التصفويّة لحقوق شعبنا التاريخيّة سيكون مآلها الفشل.

وأوضحت ""فتح"، في بيان صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف اليوم، 20 حزيران من كل عام، أنّ منظومة الاحتلال الاستعماريّة- الإحلاليّة حاولت عبر سياسة الترحيل "الترانسفير" الذي كان نتيجةً لإبادة 531 قرية فلسطينيّة أن تُلغي الوجود الأزليّ للشعب العربيّ الفلسطيني، إلا أن شعبنا استطاع بصموده ومقاومته وتشبّثه بأرضه وحقوقه أن يهدد المآرب الاستعماريّة لمنظومة الاحتلال وحلفائها الكولونياليين.

وأشارت إلى أنّ حق العودة والتعويض ضمنه القرار الدولي رقم (١٩٤) وغيره من القرارات التي صدرت بموجب الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أن محاولات منظومة الاحتلال اختلاق حقائق ديمغرافيّة وجغرافيّة، من خلال التوسُّع الاستيطانيّ، واستجلاب المستوطنين، باعتبارهم المادة البشريّة للمشروع الصهيونيّ، ستبوء بالفشل.