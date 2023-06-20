الكشف عن موقف برناردو سيلفا من الانتقال للدوري السعودي

أوضحت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي من الانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن البرتغالي برناردو سيلفا من المرجح أن يرفض العرض المقدم من الدوري السعودي خلال الساعات الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بالفعل هناك عرضًا وصل لوكيله خورخي مينديز من أجل ضمه، وتم مناقشة القيمة المالية للعرض، ولكن هناك توقعات بأن اللاعب قد يرفض الانضمام للدوري السعودي.
وأكدت الصحيفة أيضًا أن هناك عرضان مقدمان للاعب البرتغالي من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، قد أكدت أن الهلال يسعى لضم برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض فشل صفقة ميسي.
صاحب الـ28 قدم مستويات مميزة للغاية رفقة مانشستر سيتي خلال المواسم الأخيرة، وتوج مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.