الكشف عن موقف برناردو سيلفا من الانتقال للدوري السعودي

أوضحت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي من الانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن البرتغالي برناردو سيلفا من المرجح أن يرفض العرض المقدم من الدوري السعودي خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بالفعل هناك عرضًا وصل لوكيله خورخي مينديز من أجل ضمه، وتم مناقشة القيمة المالية للعرض، ولكن هناك توقعات بأن اللاعب قد يرفض الانضمام للدوري السعودي.