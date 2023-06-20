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رونالدو: الرحلة لن تنتهي قريباً..لازلت أطمح للمزيد

الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو: الرحلة لن تنتهي قريباً..لازلت أطمح للمزيد



وكالات / سما /

عبر كريستيانو رونالدو، قائد مُنتخب البرتغال، عن رغبته في تحقيق المزيد من الإنجازات مع المُنتخب رغم تقدمه في العُمر.

ويبلغ رونالدو من العُمر 38 سنة، وسيكون عُمره 39 سنة في كأس أمم أوروبا المُقبلة، وسيكون عُمره 41 سنة في مونديال 2026.

ويبدو أن رونالدو لايزال يرغب في مواصلة مسيرته، ولن يُفكر في الاعتزال قريباً.

وقال رونالدو، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”الوصول للمُباراة رقم 200 مع مُنتخب البرتغال يُظهر الحب الذي أشعر به تجاه اللعب للمُنتخب الوطني”.

وتابع :”أريد أن أواصل اللعب وأن أحضر السعادة لعائلتي ولأصدقائي ولكل الشعب البرتغالي، وذلك لأن الطريق طويل ولكنه لن ينتهي قريباً”.

وأضاف رونالدو :”لقد وصلت لعددٍ لا بأس به من الأرقام القياسية، وهو الأمر الذي يجعلني سعيداً وطموحاً بشأن رغبة صناعة التاريخ مع البرتغال، أنا أتمنى أن نكون قادرين على الفوز بمزيدٍ من الألقاب”.

وكانت مسيرة رونالدو الدولية مع مُنتخب البرتغال قد بدأت في أغسطس 2003، وسجل 122 هدفاً مع البرتغاليين، وحقق معهم لقبي كأس أمم أوروبا ودوري أمم أوروبا.

#البرتغال #كريستيانو رونالدو #الاعتزال

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