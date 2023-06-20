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جوارديولا ينصح برشلونة بشأن تشافي وجوندوجان

الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا ينصح برشلونة بشأن تشافي وجوندوجان



وكالات / سما /

وجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نصيحة لناديه السابق، برشلونة، بخصوص تشافي هيرنانديز واللاعب الألماني إلكاي جوندوجان، المتواجد في مدار البلوجرانا لضمه هذا الصيف.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية” برشلونة لديه مدرب مميز يعرف النادي جيداً، ونجح بالفعل في الفوز بلقب الليجا، وأتمنى أن يستمر في قيادة الفريق لسنوات عديدة قادمة، وبعد حقبته سيكون هناك بوسكيتس، لكن مرحلتي كمدرب لبرشلونة لن تعود من جديد”.

وأضاف المدرب” برشلونة يسير في الطريق الصحيح مع تشافي للمنافسة في أوروبا، لا شك في ذلك، الفوز بلقب الدوري يعني أنك الفريق الأفضل، كان هناك بعض المشاكل المتعلقة بالإصابات وبعض القرارات التحكيمية ضد إنتر ميلان أثرت على برشلونة، بعض التفاصيل الصغيرة لم تساعد”.

وواصل بيب حديثه” في النهاية أصبحت بطلاً لدوري الأبطال بعدما أضاع مهاجم الخصم ضربة رأسية على بعد 3 أمتار من الشباك، احتجت ثمانية سنوات للفوز بهذا اللقب، لذلك يجب أن يحصل تشافي على الوقت الكافي”.

وعن مستقبل إلكاي جوندوجان قال” لو نجح برشلونة في ضمه فسيكون صفقة رائعة، سيكون لديهم لاعب رائع للغاية، بالطبع أعرف أن هناك اهتمام به من البارسا، لكننا نريده معنا ونتمنى استمراره”.

وبخصوص جواو كانسيلو، قال” لم يكن هناك أي عرض من برشلونة لضمه، قررنا الاستغناء عنه ولم نهتم بالفريق الذي سيلعب له حتى لو كان مانشستر يونايتد”.

#جوارديولا #برشلونة #جوندوجان #تشافي

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