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أنشيلوتي يتفق على تدريب منتخب البرازيل ولكن..

الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يتفق على تدريب منتخب البرازيل ولكن..



وكالات / سما /

توصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إلى اتفاق نهائي لتولي تدريب منتخب البرازيل بدايةً من يوليو 2024، حسب المعلومات التي ذكرتها شبكة جيجلوبو البرازيلية، أمس الإثنين.

وأوضحت الشبكة أن أنشيلوتي سيكون على رأس العارضة الفنية للسيلساو بمجرد نهاية الموسم الجديد، بعدما تم الاتفاق بين المدرب والاتحاد البرازيلي لكرة القدم في اليومين الماضيين.

ويتوجب على أنشيلوتي الانتظار حتى شهر يناير المقبل من أجل التوقيع على عقود تدريبه للبرازيل، بسبب ارتباطه بعقد مع إدارة الريال ينتهي في يونيو القادم، وفي يناير سيدخل فترة الستة أشهر الحرة في عقده، والتي تتيح له التفاوض والتوقيع لأي طرف آخر.

ومن المنتظر أن يتحلى الريال والاتحاد البرازيلي بالصبر في ملف أنشيلوتي حتى حلول العام الجديد، لكن الاتفاق تم بين الطرفين بشكل نهائي، على أن يبلغ أنشيلوتي إدارة فلورنتينو بيريز بشكل رسمي، عبر وثيقة، أنه لن يستمر ولن يوقع على عقد جديد.

وفي يناير القادم، بعد تقديم أنشيلوتي ما يفيد قانونياً بأنه لن يجدد، سيتمكن الاتحاد البرازيلي من الإعلان عن التعاقد مع كارليتو ليحل محل تيتي، الذي ترك منصبه بعد إخفاق راقصي السامبا في بطولة كأس العالم الماضية، 2022 في قطر.

 

#أنشيلوتي #منتخب البرازيل #ريال مدريد

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