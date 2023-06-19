رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

يوم المعركة في جنين

حالة طوارئ في صفوف الأجهزة الأمنية تخوفا من التصعيد

إصابة سبعة جنود وإعطاب الآليات العسكرية في كمين

تسع ساعات استمرت عملية إخلاء الجنود والآليات العسكرية من المخيم والاستعانة بالمروحيات

المراسل العسكري يوسي يهوشوع: لا تجعلوا الضفة تتحول إلى غزة

بن غفير وسموتريتش يطالبان بعملية واسعة شمال الضفة

قادة الجيش: نعمل حسب الحاجة الأمنية

إصابة 91 فلسطينيا منهم 23 بوضع حرج

نتنياهو يزور الجنود الجرحى في المستشفيات

بن درور يميني: الحكومة قررت دولة ثنائية القومية

"معاريف":

يوم المعركة في جنين ومواجهة غير طبيعية في عملية اعتقال في قلب مخيم جنين

عبوات ناسفة زُرعت على الطريق وانفجرت في الآليات العسكرية وإصابة 8 جنود

إنقاذ الجنود وسحب الآليات استمر 9 ساعات

مقتل 5 فلسطينيين وإصابة العشرات

الأجهزة الأمنية تستعد لعمليات انتقامية

نتنياهو: سيتم إقرار قانون يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الحكومة

قادة الاحتجاجات: سنشل الحياة إذا أُقرت القوانين

اليوم انتخابات نقابة المحامين

"هآرتس":

مقتل خمسة فلسطينيين في تبادل لإطلاق النيران في جنين

المروحيات تطلق النيران لإنقاذ الجنود المحاصرين

عموس هرئيل: الحكومة تضغط على الجيش لتنفيذ عملية واسعة شمال الضفة والجيش يتحفظ

عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب بن غفير: سنمنع بالقوة لقاءً بين أولاد فلسطينيين وإسرائيليين

الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ينددون بالبناء الاستيطاني الجديد

محكمة إسرائيلية: سكان قرية العراقيب لا يملكون الأرض التي يسكنون عليها منذ سنوات طويلة