الاحتلال يمنع المقدسية حلواني من دخول المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، المرابطة المقدسية هنادي حلواني من دخول المسجد الأقصى المبارك.

ووثّق مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة منع الاحتلال المرابطة “حلواني” من دخول احدى البوابات الرئيسية للمسجد الأقصى.

فيما سلّم الاحتلال المقدسية “حلواني” إخطارًا لمراجعة مخابراتها للتحقيق معها، علمًا أنه أنهت عامًا كاملًا من الإبعاد عن المسجد الأقصى قبل نحو أسبوع.

وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الرموز المقدسية بهدف إبعادها عن المسجد الأقصى في خُطوة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

يذكر أن مجموع الفترات التي أبعدت فيها سلطات الاحتلال المرابطة هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى بلغ نحو ثماني سنوات.

وتُلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.