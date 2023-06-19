ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 95 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
_ جنين ومخيمها.. نبع الشهادة والكرامة والصمود.. 5 شهداء و91 جريحًا بينهم 23 بجروح بين خطيرة في عدوان بري وجوي
_ الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد مرتين على الأسير علاء قبها
_ مجلس الوزراء يكلف الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين
_ شهيد في حوسان وإصابتان من يعبد واقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى
_ اشتية: إسرائيل تدفع بالسلطة للانهيار والقيادة لن تقف مكتوفة الأيدي
_ الرئاسة: مجازر الاحتلال هدفها تفجير المنطقة والوضع الحالي لا يمكن استمراره
_ السفير الصيني: بكين ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
_ قلق دولي من قرار إسرائيل تسريع الاستيطان
_ في يوم اللاجئ العالمي. حقوق اللاجئ الفلسطيني في غياهب التهميش
"الأيام":
_ خمسة شهداء خلال اجتياح واسع لجنين نفذه جيش الاحتلال مستخدمًا "الأباتشي"
_ جيش الاحتلال فوجئ بالكمين المحكم وبعبوة متفجرة يبلغ وزنها 40 كيلو غرامًا
_ بيت لحم: شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في حوسان
_ الاحتلال يطلق النار على مركبة غرب جنين وإصابة شابين أحدهما أردني
_ سموتريتش يدعو لشن عملية واسعة: وسنواصل الاستيطان
_ الاحتلال يلغي اقتحامًا للمستوطنين لـ"قبر يوسف"
_ الحكومة: تسخير الإمكانيات لتقديم المساعدة إلى جنين
_ قمع مسيرة في مدخل البيرة الشمالي وحملة هدم وتجريف في قرية قلنديا
_ اشتية والشيخ يطالبان ليف بممارسة الضغط على إسرائيل
_ "السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية تدفع ببناء 4800 وحدة استيطانية جديدة
_ الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ليلًا ويخليه من المصلين وموظفي الأوقاف
"القدس":
_ 5 شهداء وعشرات الجرحى في عدوان إسرائيلي على جنين
_ شهيد وإصابات في حوسان
_ اقتحام المسجد الأقصى وإخراج المعتكفين وموظفي الأوقاف
_ إصابات وهدم وإخطارات واعتداءات للمستوطنين
_ الحكومة توعز بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين
_ السفير الصيني لـ"القدس": لقاء الرئيسين عباس وبينغ هدفه الوصول إلى شراكة إستراتيجية بين البلدين
_ اشتية: الصمت الدولي والمعايير المزدوجة يشجعان الاحتلال على القتل