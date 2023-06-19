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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 95 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ جنين ومخيمها.. نبع الشهادة والكرامة والصمود.. 5 شهداء و91 جريحًا بينهم 23 بجروح بين خطيرة في عدوان بري وجوي

_ الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد مرتين على الأسير علاء قبها

_ مجلس الوزراء يكلف الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين

_ شهيد في حوسان وإصابتان من يعبد واقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

_ اشتية: إسرائيل تدفع بالسلطة للانهيار والقيادة لن تقف مكتوفة الأيدي

_ الرئاسة: مجازر الاحتلال هدفها تفجير المنطقة والوضع الحالي لا يمكن استمراره

_ السفير الصيني: بكين ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

_ قلق دولي من قرار إسرائيل تسريع الاستيطان

_ في يوم اللاجئ العالمي. حقوق اللاجئ الفلسطيني في غياهب التهميش

"الأيام":

_ خمسة شهداء خلال اجتياح واسع لجنين نفذه جيش الاحتلال مستخدمًا "الأباتشي"

_ جيش الاحتلال فوجئ بالكمين المحكم وبعبوة متفجرة يبلغ وزنها 40 كيلو غرامًا

_ بيت لحم: شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في حوسان

_ الاحتلال يطلق النار على مركبة غرب جنين وإصابة شابين أحدهما أردني

_ سموتريتش يدعو لشن عملية واسعة: وسنواصل الاستيطان

_ الاحتلال يلغي اقتحامًا للمستوطنين لـ"قبر يوسف"

_ الحكومة: تسخير الإمكانيات لتقديم المساعدة إلى جنين

_ قمع مسيرة في مدخل البيرة الشمالي وحملة هدم وتجريف في قرية قلنديا

_ اشتية والشيخ يطالبان ليف بممارسة الضغط على إسرائيل

_ "السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية تدفع ببناء 4800 وحدة استيطانية جديدة

_ الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ليلًا ويخليه من المصلين وموظفي الأوقاف

"القدس":

_ 5 شهداء وعشرات الجرحى في عدوان إسرائيلي على جنين

_ شهيد وإصابات في حوسان

_ اقتحام المسجد الأقصى وإخراج المعتكفين وموظفي الأوقاف

_ إصابات وهدم وإخطارات واعتداءات للمستوطنين

_ الحكومة توعز بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين

_ السفير الصيني لـ"القدس": لقاء الرئيسين عباس وبينغ هدفه الوصول إلى شراكة إستراتيجية بين البلدين

_ اشتية: الصمت الدولي والمعايير المزدوجة يشجعان الاحتلال على القتل

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