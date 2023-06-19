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التحق بنجله .. اسشتهاد مواطن متأثراً بإصابته امس في جنين

الثلاثاء 20 يونيو 2023 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحق بنجله .. اسشتهاد مواطن متأثراً بإصابته امس في جنين



رام الله / سما /

 استشهد المواطن أمجد الجعص (48 عاما)، من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، أمس الإثنين، خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.

 والتحق الشهيد أمجد بابنه الشهيد وسيم الذي ارتقى في 26 كانون الثاني 2023 في مخيم جنين.

وبذلك ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 6 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال.

والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس امجد الجعص.

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