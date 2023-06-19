حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب ما افادت به دائئرة الارصاد الجوية.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجهٍ عام وباردا نسيبًا خاصّة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: : يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.