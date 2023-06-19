قيادي بالجهاد: ما شاهده العدو من مقاتلي كتيبة جنين ما هو إلا اليسير والقادم سيكون أعظم

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، اليوم الإثنين19/6/2023م، أن معركة بأس الأحرار التي خاضتها سرايا القدس-كتيبة جنين اليوم هي امتداد لمعركة ثأر الأحرار التي خاضتها سرايا القدس في غزة.

وقال الهيثم خلال تصريحات متلفزة:" إن ما شاهده العدو اليوم من بطولة وعنفوان لدى مقاتلي سرايا القدس في جنين ما هو إلا اليسير والقادم سيكون أعظم"، مؤكداً أن سرايا القدس بإمكانياتها المتواضعة وبإرادة مجاهديها في الميدان سيُقابلوا المحتل بكل بقوة واقتدار

وأضاف:" الاحتلال لن يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يُنهي مقاومة الشعب الفلسطيني ولا يمكن له أن ينتزع الإيمان من قلوب أبناء الجهاد الإسلامي"، مشدداً على أن الراية لن تسقط باستشهاد القادة والمقاتلين ودماء الشهداء ستكون دافع لمواصلة الطريق

وتابع الهيثم :" غزة خرجت اليوم لتصف إلى جانب كتيبة جنين ولتؤكد أنها تنظر بترقب لما يحدث في الضفة المحتلة"، مطالباً الشعب الفلسطيني في الضفة أن يُؤازر المقاومة وأن يحمي المقاومين من عين عملاء الاحتلال.

كما طالب السلطة الفلسطينية أن تقف إلى جانب المقاومة وأن توقف كل أشكال التنسيق الأمني

وتمكنت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو وضمن عملية اطلقت عليها "بأس الأحرار" للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف مدينة جنين اليوم، أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وعشرات الإصابات، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 6 من جنوده بينهم حالات خطيرة