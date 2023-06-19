  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام في جنين تعلن تصديها لعدوان الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات

الإثنين 19 يونيو 2023 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام في جنين تعلن تصديها لعدوان الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات



جنين/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في مدينة جنين شمال الضفة الغربية أنها تصدت اليوم، لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة أحياء في المدينة جنين ومحيط مخيمها، وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص.

وقالت الكتائب في بيان" " إن مجاهديها استهدفوا آليات وأرتال وجنود الاحتلال بوابل مكثف العبوات المتفجرة".

وأضافت أنها استهدفت طيران الاحتلال المروحي بزخات كثيفة من الرصاص، حيث اعترف العدو لاحقاً بإصابة إحدى طائراته المروحية.

وشددت القسام على أن جنين ستبقى بحاضنتها الشعبية ومقاومتها الباسلة سيفًا مشرعًا ولهيبًا على المحتل وأعوانه.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفل صباح اليوم الاثنين، في عملية واسعة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، أصيب خلالها 91 مواطناً بينهم 23 بجروح خطيرة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: غزة لن تستفيد من عائدات حقل الغاز

5 شهداء وعشرات الإصابات بعضها خطيرة في عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

"كمين المقاومة" في جنين يشعل مواقع التواصل (شاهد)

أسعار صرف العملات

حصيلة خسائر الاحتلال خلال اقتحامه جنين: إصابة طائرة أباتشي..

جيش الاحتلال: سحب الآليات العالقة في جنين سيستمر لساعات وهليفي يجري تقييما للوضع

جنين تصيب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصدمة: قواعد اللعبة تغيرت

الأخبار الرئيسية

النخالة يوجه التحية لوحدات الهندسة في كتيبة جنين التي أعطبت 7 دوريات "إسرائيلية"

Screenshot_6

إصابة مواطنين أحدهما خطيرة وجنديين إسرائليين غرب جنين

photo_2023-06-19_17-11-21

جنين تصيب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصدمة: قواعد اللعبة تغيرت

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية: اعتمد أسسا جديدة لطلبة الثانوية الأولى من نوعها

الحكومة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى 2023 في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية