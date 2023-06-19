كتائب القسام في جنين تعلن تصديها لعدوان الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات

جنين/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في مدينة جنين شمال الضفة الغربية أنها تصدت اليوم، لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة أحياء في المدينة جنين ومحيط مخيمها، وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص.

وقالت الكتائب في بيان" " إن مجاهديها استهدفوا آليات وأرتال وجنود الاحتلال بوابل مكثف العبوات المتفجرة".

وأضافت أنها استهدفت طيران الاحتلال المروحي بزخات كثيفة من الرصاص، حيث اعترف العدو لاحقاً بإصابة إحدى طائراته المروحية.

وشددت القسام على أن جنين ستبقى بحاضنتها الشعبية ومقاومتها الباسلة سيفًا مشرعًا ولهيبًا على المحتل وأعوانه.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفل صباح اليوم الاثنين، في عملية واسعة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، أصيب خلالها 91 مواطناً بينهم 23 بجروح خطيرة.