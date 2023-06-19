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بعد الحكم على الأسير علاء قبها.. ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 560 أسيراً

الإثنين 19 يونيو 2023 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الحكم على الأسير علاء قبها.. ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 560 أسيراً



رام الله/سما/

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفعت اليوم إلى (560) أسيراً بعد إصدار محاكم الاحتلال حكماً جديداً بالمؤبد بحق الأسير علاء قبها.

وأوضح مركز فلسطين، أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت اليوم الاثنين حكماً بالسجن المؤبد إضافة الى (50) عاماً، مع تعويض بقيمة مليون ونصف المليون شيقل، بحق الأسير علاء راتب قبها (32 عاماً) من سكان برطعة شمال غربي مدينة جنين بعد أن اتهمته بتنفيذ عملية دهس أدت الى مقتل اثنين من جنود الاحتلال وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة قرب مستوطنة "مفو دوتان" المجاورة لقرية يعبد في مارس 2018.

وأشار المركز إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية كانت اتهمت الأسير "قبها" بالدهس العمد الذي أدى الى قتل الجندي "زيف داوس" والرقيب "نيتانئيل كاهالاني"، وقام الاحتلال بهدم منزل عائلته بالكامل الواقع في قرية برطعة بجنين، وذلك فى يونيو 2018

وبيَّن المركز أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عامًا (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

#الاسرى

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