  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

الإثنين 19 يونيو 2023 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين



الدوحة/سما/

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، اليوم، والذي أدى إلى استشهاد5 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة نحو 100 آخرين، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الإثنين، "من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ــــــــــــــــ

#قطر

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: غزة لن تستفيد من عائدات حقل الغاز

مقتل شاب وإصابة آخرين جراء شجار عائلي شرق مدينة غزة

5 شهداء وعشرات الإصابات بعضها خطيرة في عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

"كمين المقاومة" في جنين يشعل مواقع التواصل (شاهد)

أسعار صرف العملات

حصيلة خسائر الاحتلال خلال اقتحامه جنين: إصابة طائرة أباتشي..

جيش الاحتلال: سحب الآليات العالقة في جنين سيستمر لساعات وهليفي يجري تقييما للوضع

الأخبار الرئيسية

النخالة يوجه التحية لوحدات الهندسة في كتيبة جنين التي أعطبت 7 دوريات "إسرائيلية"

photo_2023-06-19_19-22-33

كتائب القسام في جنين تعلن تصديها لعدوان الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات

Screenshot_6

إصابة مواطنين أحدهما خطيرة وجنديين إسرائليين غرب جنين

photo_2023-06-19_17-11-21

جنين تصيب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصدمة: قواعد اللعبة تغيرت

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية: اعتمد أسسا جديدة لطلبة الثانوية الأولى من نوعها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية