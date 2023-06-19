قطر تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

الدوحة/سما/

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، اليوم، والذي أدى إلى استشهاد5 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة نحو 100 آخرين، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الإثنين، "من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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