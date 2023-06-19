اشتية يطالب البرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات جدية لمعاقبة "إسرائيل" على جرائمها

رام الله/سما/

أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، وفدا من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي برئاسة عضو البرلمان برنارد جويتا، على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا.

وقال رئيس الوزراء، خلال استقباله الوفد في مكتبه برام الله، "تشن علينا إسرائيل عدة حروب على المال والجغرافيا والرواية والإنسان، ونشاهد اليوم تغييرا في قواعد إطلاق النار بهدف القتل، ويستهدف هذا الاحتلال أبناء شعبنا كافة ومنهم الأطفال والشيوخ والنساء، وينتهك الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة".

وطالب اشتية البرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات جدية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا، والانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، واتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.

كما طالب بضرورة ضغط جدي على إسرائيل لإلزامها بكافة الاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها القدس.

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