إصابة مواطنين أحدهما خطيرة وجنديين إسرائليين غرب جنين

جنين/سما/

أصيب، مساء اليوم الاثنين، شابين برصاص الاحتلال أحدهما بجروح خطيرة على دوار قرية طورة جنوب غرب جنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إصابتان برصاص الاحتلال الحي في الظهر وصلتا مستشفى جنين الحكومي من بلدة يعبد حالة أحدهما حرجة.

وأفادت مصادر عبرية بأن جنديان من جيش الاحتلال أصيبا برصاص زملائهما خلال إطلاق النار نحو مركبة فلسطينية في قرية نزلة الشيخ زايد جنوب غرب جنين.

وذكرت مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بعد الاشتباه بمحاولة تنفيذ عملية دهس في نزلة الشيخ زايد جنوب غرب جنين، وتم تحييد 2 من المشتبه بهم، كما أصيب جنديان بجروح طفيفة أثناء عملية التحييد.

يتبع..