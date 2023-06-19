  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مواطنين أحدهما خطيرة وجنديين إسرائليين غرب جنين

الإثنين 19 يونيو 2023 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين أحدهما خطيرة وجنديين إسرائليين غرب جنين



جنين/سما/

 أصيب، مساء اليوم الاثنين، شابين برصاص الاحتلال أحدهما بجروح خطيرة على دوار قرية طورة جنوب غرب جنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إصابتان برصاص الاحتلال الحي في الظهر وصلتا مستشفى جنين الحكومي من بلدة يعبد حالة أحدهما حرجة.

وأفادت مصادر عبرية بأن جنديان من جيش الاحتلال أصيبا برصاص زملائهما خلال إطلاق النار نحو مركبة فلسطينية في قرية نزلة الشيخ زايد جنوب غرب جنين.

وذكرت مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بعد الاشتباه بمحاولة تنفيذ عملية دهس في نزلة الشيخ زايد جنوب غرب جنين، وتم تحييد 2 من المشتبه بهم، كما أصيب جنديان بجروح طفيفة أثناء عملية التحييد.

يتبع..

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: غزة لن تستفيد من عائدات حقل الغاز

مقتل شاب وإصابة آخرين جراء شجار عائلي شرق مدينة غزة

5 شهداء وعشرات الإصابات بعضها خطيرة في عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

"كمين المقاومة" في جنين يشعل مواقع التواصل (شاهد)

أسعار صرف العملات

جيش الاحتلال: سحب الآليات العالقة في جنين سيستمر لساعات وهليفي يجري تقييما للوضع

نحو التطبيع؟.. "إسرائيل" تعتزم دعم ترشيح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-19_17-11-21

جنين تصيب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصدمة: قواعد اللعبة تغيرت

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية: اعتمد أسسا جديدة لطلبة الثانوية الأولى من نوعها

photo_2023-06-19_16-24-06

حصيلة خسائر الاحتلال خلال اقتحامه جنين: إصابة طائرة أباتشي..

الحكومة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى 2023 في فلسطين

photo_2023-06-19_13-47-02

بعد اشتباكات 8 ساعات.. جيش الاحتلال يعلن انتهاء عدوانه على جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية